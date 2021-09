Acontecerá no dia 07 de outubro de 2021, o Pré-Lançamento do Livro de Carlos Antônio (in memoriam) “Âmago da Amazônia”. O evento acontecerá na Livraria FOX, em Belém do Pará, com início previsto para as 17h.

SERVIÇO

Lançamento do Livro: “Âmago da Amazônia”.

LOCAL: Livraria FOX

DATA: 07 de outubro de 2021

Hora: 17h

END: Trav. Dr. Moraes, 584

Belém - Pará

CONVITE