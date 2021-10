Festividade de Santa Terezinha acontece no período de 09 a 17 de outubro

A Festividade de Santa Terezinha acontecerá no período de 09 a 17 de outubro de 2021, cujo tema será: “Família imagem viva e eficaz do Criador”, sendo que os organizadores preparam uma vasta programação, religiosa e cultural.

O Círio acontecerá no dia 09 de outubro e sairá da Comunidade de São Pedro no Bairro Bela Vista, percorrerá vários bairros até chegar a Igreja de Santa Terezinha, onde será celebrada a Santa Missa e parte cultural acontecerá no Cliper. Durante o período de 09 a 17 de outubro, todas as celebrações serão transmitidas pelas redes sociais da Paroquia São Martinho de Lima.

Está programado leilão virtual todas as noites, haverá um rifão com 40 prêmios, que será vendida no valor de R$ 10,00, sendo que o sorteio será no dia 16/10 as 12h, com transmissão pela radio comunitária Santana FM e pelas redes sociais.

O Cliper funcionará todas as noites com cardápio variado e capacidade de 50% do espaço, conforme o decreto vigente no período da festividade. Terá almoço no dia do Círio e nos dias 16 e 17\10.

O Cliper estará disponibilizando também a entrega por Delivery, o pedido poderá ser feito pelos telefones: (093) 99197-6311 e (093) 99107

CLIQUE NA IMAGEM PRA VER A PROGRAMAÇÃO COMPLETA



