Festival Esportivo da Caridade da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos

A Santa Casa de Misericórdia de Óbidos estará promovendo no dia 03/12/2016 o Festival Esportivo da Caridade com objetivo de arrecadar recursos para o Hospital. O evento acontecerá na Praça da Cultura (sesquicentenário), com uma vasta programação como: Sorteio de rifa, tênis de mesa, futsal, vôlei de quadra, vôlei de areia, basquete, entre outras atrações.

Quem quiser contribuir com Santa Casa de Misericórdia de Óbidos através de doação financeiro ou com alimentos não perecíveis, material de limpeza, etc, poderá fazer através de nossa Conta Poupança no Banco do Brasil Ag 0256-9, C/P 23361-7, variação 51, ou entregar o material no seguinte endereço.

Serviços:

ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ÓBIDOS

CNPJ: 10.217.271/0001-57

End. Tv. Rui Barbosa nº 331 – Centro

CEP: 68.250.000 – Fone: (93) 3547 – 1417

Óbidos – Pará – Brasil

e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Falar com o Frei Joel.

www.chupaosso.com.br

