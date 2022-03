Ufopa abre Edital para o PSR 2022, com 1400 vagas,  36 para o Campus Óbidos

Inscrições vão de 31 de março a 30 de abril de 2022, exclusivamente pela internet.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), por meio da Comissão Permanente de Processos Seletivos, publicou nesta terça-feira, 29 de março de 2022, o Edital do Processo Seletivo Regular Unificado deste ano — PSR 2022.

No processo, a Ufopa oferta 1400 vagas para os 42 cursos de graduação do Campus de Santarém e dos campi regionais, com 36 vagas para o Campus Óbidos.

A seleção será feita a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para a comprovação da participação do candidato nas edições do Enem 2020 ou 2021, a Ufopa fará a consulta ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), utilizando exclusivamente o número do CPF informado pelo candidato no ato da solicitação de inscrição ao PSR 2022.

Sobre as inscrições

As inscrições podem ser realizadas a partir de quinta-feira, 31 de março de 2022, e seguem até dia 30 de abril exclusivamente pela Internet, na página do PSR: www.ufopa.edu.br/psr2022.

No processo de inscrição, o candidato deve preencher corretamente todos os dados solicitados, inclusive sobre seu perfil socioeconômico, e executar a sequência de procedimentos descrita no formulário.

Para solicitar a inscrição, o candidato deve possuir o Cadastro de Pessoa Física (CPF), documento obrigatório, além de um endereço de e-mail válido e único, ou seja, que não tenha sido utilizado por outro candidato.

Os candidatos que concorrem às vagas do sistema de cotas devem observar o disposto nos itens 4 e 5 do edital, e os documentos comprobatórios relacionados nos anexos III e IV, exigidos para as modalidades de concorrências do sistema de cotas.

Sobre as vagas

Das 1.400 vagas ofertadas no processo, 1.130 são para os cursos do Campus de Santarém, 36 para o curso do Campus Alenquer, 36 para o curso do Campus Monte Alegre, 54 para os cursos do Campus Oriximiná, 36 para o curso do Campus Itaituba, 72 para os cursos do Campus Juruti e 36 vagas para o curso do Campus Óbidos.

A Comissão Permanente de Processos Seletivos (CPPS) alerta para a importância da leitura atenta da íntegra do Edital PSR- 2022.

FONTE: Comunicação/Ufopa