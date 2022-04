UFOPA/FIAM abre Edital de seleção para 12  Bolsista de Extensão

A Fundação de Integração Amazônica (Fiam) abre novo edital para seleção de bolsistas extensionistas que atuarão no Projeto "Resgate de Manifestação Cultural Auto do Boi Bumbá de Óbidos"o qual faz parte do Programa de Extensão Multicampi. Conforme o Edital Ufopa/Fiam n.º 004/2022 está sendo ofertado:

- 12 bolsas de extensão com duração de 2 meses (maio e junho)

- Auxílio R$ 400,00

Os requisitos, documentos necessários e critérios de seleção para pleitear as bolsas podem ser acessadas no edital acima.

As inscrições serão mediante preenchimento de formulário on-line constante no EDITAL, no período de 04 a 12 de abril de 2022.

- Acesse o EDITAL

Para mais informações acesse o site da Fiam: http://www.portalfiam.org/editais/

Fonte: Ufopa