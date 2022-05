Confira a Programação da Semana do Micro Empreendedor Individual – MEI, em Óbidos

Acontecerá no período de 16 a 20 de maio, em Óbidos, a Semana do Micro Empreendedor Individual – MEI, promovido pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES) e a Sala do Empreendedor/SEBRAE.

A abertura será no dia 16 de maio, às 8h, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), que fica localizada na rua Dr. Picanço Diniz.

Confira a Programação:

16 À 18/05/2022 - Consultoria em Gestão Financeira para o MEl (Uma hora por empresa)

Local: Sala do Empreendedor (Rua DI'. Picanço Diniz, s/n'l - Centro)

Horário: 08 às 14hs - (8 pessoas por dia)

19 e 20/05/2022 - Consultoria em Marketing para o MEl (Uma hora por empresa)

Local: Sala do Empreenáedor (Rua Dr. Picanço Diniz, s/n'l - Centro)

Horário: 08 às 14hs - (8 pessoas por dia)

16/05/2022 - Palestra: "Direitos e Obrigações do MEl" (Focado na Declaração Anual) - Palestrante

Jeane Maria Sousa dos Santos

Local: Auditório da Casa de Cultura (Rua IIdefonso Guimarães, s/n'l, Centro)

Horário: 18:30hs

17/05/2022 - Palestra: "Vendas Digitais" - PalesÚante: Cristina Marinho

Local: Auditório da Casa de Cultura (Rua IIdefonso Guimarães, s/n'l, Centro)

Horário: 18:30hs

18/05/2022 - Palestra: "Como aCf~ssarcrédito" - Apresentação: BANPARÁ/BANCO DO

BRASIL/BANCO DA AMAZÔNIA/ Ct.IXA ECONÔMICA

Local: Auditório da Casa de Cultura (Rua IIdefonso'Guimarães, s/n'l, Centro)

Horário: 16hs

19/05/2022 - Palestra: "MEl e o Planejamento Estratégico" - Palestrante: Josiel de Oliveira Costa

Local: Auditório da Casa de Cultura (Rua IIdefonso Guimarães, s/n'l, Centro)

Horário: 18:30hs

20/05/2022 - Palestra: "Como emitir Nota Fiscal de Serviços" - Palestrante Setor Tributos do

Município

Local: Auditório da Casa de Cultura (Rua IIdefonso Guimarães, s/n'l, Centro)

Horário: 18:30hs

20/05/2022 - Palestra: "Direitos E. Obrigações quanto à Emissão de Alvará de Funcionamento" -

Palestrantes: Setor Tributos / Vigilância Sanitária / SEMA

Local: Auditório da Casa de Cultura (Rua IIdefonso Guimarães, s/nº, Centro)

Horário: 19:30hs.