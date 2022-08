O “Baile dos Pauxis”, em Belém, será realizado dia 07 de outubro

Há mais de 40 anos o “Baile dos Pauxis” vem sendo realizado em Belém do Pará e este ano será realizado no dia 07 de outubro de 2022, uma sexta-feira, antes do Círio de Nazaré, época em que muitos obidenses e amigos estarão visitando a capital paraense.

O evento acontecerá na Sede da Assembleia Paraense (Centro) ao som da Banda Warillou e TopHits, e como tradição, acontecerá a escolha da Garota Óbidos, sorteio de brindes e muita diversão.

Este ano o “Baile dos Pauxis” será promovido pelo conterrâneo Aristides Dias (Tidão), sendo que terá uma homenagem ao Edinaldo Mousinho (in memoriam), carinhosamente conhecido pelos obidenses como Botto, que por muitos anos promoveu o Baile dos Pauxis.

Mais uma vez os conterrâneos e amigos se reunirão no Baile dos Pauxis, depois de dois anos sem ser realizado por conta da pandemia. O Baile será o reencontro dos obidenses e amigos que residem em Belém ou que visitarão a capital paraense por ocasião do Círio.

Origem do Baile dos Pauxis

A origem do Baile, segundo Edinaldo, aconteceu em 1975, quando um grupo de obidenses que residiam em Belém percebeu que o contato entre eles quase não existia, apesar de morarem na mesma cidade. Aí surgiu a ideia de organizarem um Baile para que pudessem rever os amigos e realizar uma grande confraternização. Desde então, essa festa acontece no mês do Círio de Nazaré, época em que muitos obidenses estão em Belém.

Serviços:

BAILE DOS PAUXIS

DATA: 07 de outubro de 2022 (Sexta)

LOCAL: Sede da Assembleia Paraense (Centro)

BANDA: Banda Warillou e TopHits

PROMOTOR: Aristides Dias (Tidão)

CONTATO: 91 980277488

CIDADE: Belém do Pará

www.obidos.net.br