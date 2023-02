Bloco Serra da Escama realizará leilão na Praça do Ó, neste sábado, dia 04

O Bloco Serra da Escama, que tem como presidente Marquinho Mamede e vice presidente Márcio Pinto, realizará um leilão neste sábado, dia 04, na Praça do Ó, com inicío previsto para as 20h, quando serão leiloados vários prêmios e terá som ao vivo.

O objetivo do leilão é angariar recursos para colocar o Bloco na rua, nos dias oficiais do Carnaval, em Óbidos.

Veja o vídeo de Márcio Pinto convidando a todos pra o Leilão.

Sobre o Leilão, foi criado um grupo no WhatsApp, onde já estão ocorrendo os lances, e no dia 04 de fevereiro, com transmissão ao VIVO pelas redes sociais, será realizado o leilão virtual com os seguintes prêmio:

Lista para o Leilão do Serra dia 04/02:

1- Uma Rede (Bloco Serra da Escama),

2- Um Camarote N°28 (Prefeitura Municipal de Óbidos),

3- Um Bolo (Doceria Miléo),

4- Um marinex de Panquecas (Antônio Júnior),

5- Uma Cachaça (Empório da Família)

6- Um kit Natura (Nádia Canto)

7- Um Tambaqui 5kg (Bruno Canto).

8- Uma Toalha bordada (Embalo Chique)

9- Tapete em crochê (Embalo Chique)

10- Uma lasanha (Cléo)

