ÓBIDOS: Comunidade Quilombola Muratubinha recebe evento alusivo ao Dia da Consciência Negra

Confira a programação alusiva ao Dia da Consciência Negra que e será realizado nos dias 17 e 18 de novembro na comunidade do Muratubinha.

Com o tema “Quilombo: lugar de histórias, pertencimento, cultura e identidade; e lema: O quilombo que queremos!”, o evento alusivo ao dia da Consciência Negra será realizado nos dias 17 e 18 de novembro, na Comunidade Quilombola Muratubinha, região de várzea do município obidense, e está sendo mobilizado pela ARQMOB - Associação das Comunidades Remanescente de Quilombos do Município de Óbidos e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Óbidos.

Douglas Sena, coordenador geral da ARQMOB, enfatiza a importância da programação para a comunidade local.

“Nesses dias 17 e 18 de novembro, as associações e comunidades quilombolas do município de Óbidos, mobilizadas e articuladas pela Arqmob, estarão reunidas para as comemorações alusivas ao Dia da Consciência Negra. Para nós é um momento muito importante de reafirmação da nossa identidade, da nossa cultura, do nosso território, e de toda articulação que temos buscado trabalhar neste período em que estamos à frente da associação”, mencionou Douglas.

De acordo com Comissão Pró Índio de São Paulo, as comunidades remanescentes de quilombo ou os quilombos contemporâneos são grupos sociais cuja identidade étnica até hoje os distingue do restante da sociedade. A identidade étnica de um grupo é a base para sua forma de organização, de sua relação com os demais grupos e de sua ação política. A maneira pela qual os grupos sociais definem a própria identidade é resultado de uma confluência de fatores, escolhidos por eles mesmos: de uma ancestralidade comum, formas de organização política e social a elementos linguísticos e religiosos.

“Nós contamos com o apoio das nossas comunidades, e de outras instituições parceiras como a Comissão Pró Índio de São Paulo; mas principalmente o apoio da Prefeitura Municipal de Óbidos, através do prefeito Jaime Silva que tem dispensado total auxílio nas demandas do nosso povo na realização deste evento”, completa Douglas Sena.

Programação – Consciência Negra 2023

17/11/2023

12hs às 17hs – Chegada das Comunidades – Alojamento.

18hs – Levantamento dos Mastros.

Jantar.

Momento de Partilha das Associações.

18/11/2023

05hs – Alvorada com as Folias.

07hs – Café da Manhã.

08:30min – Abertura Oficial do Evento.

Assembleia Extraordinária da ARQMOB.

12hs – Almoço.

14hs – Oficinas da Temáticas do Encontro.

TEMA: Quilombo: Lugar de histórias, Pertencimento, Cultura e Identidade.

LEMA: O Quilombo que queremos!!!

GRUPO 1: Educação e Saúde.

GRUPO 2: Pertencimento, Cultura e Identidade.

GRUPO 3: Formação de Lideranças.

GRUPO 4: Articulação Política Quilombola.

GRUPO 5: Meio Ambiente, Sustentabilidade e Geração de Renda.

18hs – Derrubada dos Mastros.

19hs – Jantar.

20:30hs – Noite Cultural.

Apresentações Culturais das Comunidades.

23hs – Seresta Quilombola.

19/11/2022

05hs – Alvorada com as Folias.

07hs – Café da Manhã.

08hs – Deslocamento para as Comunidades.

Por: Marcos Cantuário

FONTE: Comunicação/PMO