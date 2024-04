BELÉM: Ademar Amaral lançará seu Livro "No Ritmo da Festa (Ou Mais!…)" em Maio (09)

BELÉM, 9 de abril de 2024 — Os amantes da literatura têm um evento para marcar em seus calendários. O aclamado autor obidense Ademar Ayres do Amaral está pronto para lançar seu aguardado romance, intitulado “No Ritmo da Festa (Ou Mais!…)”.

Este lançamento especial está marcado para o dia 09 de maio de 2024, com início às 18h, no auditório do Amaral Costa, localizado na Rua Antônio Barreto, 325, em Belém. Este evento promete ser uma tarde memorável, repleta de autógrafos e celebração da cultura literária local.

Ademar Amaral é conhecido por sua escrita vibrante e sua habilidade em transportar os leitores para cenários envolventes. “No Ritmo da Festa (Ou Mais!…)” promete mais uma vez cativar os leitores com sua narrativa envolvente e personagens marcantes.

Esteja presente para prestigiar e participar desse lançamento imperdível. A entrada é aberta ao público. Venha celebrar a literatura paraense e conhecer pessoalmente o autor.

O LIVRO

“No Ritmo da Festa (Ou Mais...!)”, o quarto romance de Ademar Ayres do Amaral, gira em torno de um baile com a famosa banda do maestro Alberto Mota, ocorrido em 1960, na cidade de Óbidos. O autor, sempre fiel ao seu estilo de mesclar ficção e realidade, nos apresenta mais esta salada amazônica, como um painel dos costumes de uma época: vidas em jogo, política e tragédias de amor, tudo convergindo para ter seu fecho numa suntuosa festa, que marcou a vida daquela cidade.

