ÓBIDOS: 14º Torneio de Pesca da Lanchonete Chamego acontecerá dias 06 e 07/07

Nos dias 06 e 07 de julho, a cidade de Óbidos sediará a 14ª Edição do Torneio de Pesca da Lanchonete Chamego. O evento ocorrerá na orla da cidade, em frente à Lanchonete Chamego, prometendo muita diversão e competição para os participantes.

A programação começa no sábado, dia 06, com uma Seresta comandada por DZ Grandão e seu Teclado, a partir das 21h. Este será um momento de confraternização e boa música para todos os presentes.

No domingo, dia 07, as atividades começam cedo com um passeio ciclístico. Durante todo o dia, acontecerá o esperado torneio de pesca, que premiará o pescador que conseguir pegar o maior peixe. Para tornar o dia ainda mais agradável, haverá música ao vivo com apresentações de Dedé e Marlene Show, Banda Simmons´s, Danilão Swing Bom, Gisele Silva e Tony Lazer.

Não perca a oportunidade de participar desta emocionante 14ª Edição do Torneio de Pesca da Lanchonete Chamego! Venha se divertir, competir e aproveitar o melhor da música ao vivo na bela cidade de Óbidos.

