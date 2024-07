Jorge Ary Ferreira Lança Seu Primeiro Livro em Óbidos: "Histórias de um Tapuio Pauxi"

ÓBIDOS - Os amantes da literatura têm um motivo especial para celebrar. O obidense Jorge Ary Ferreira lança seu primeiro livro, intitulado "Histórias de um Tapuio Pauxi", em Óbidos. O evento, que promete ser marcante para a comunidade literária local, ocorrerá no dia 25 de julho, a partir das 17h, no AMAZÔNIASTORE.

Jorge Ary Ferreira, um nome conhecido no cenário cultural de Óbidos, é membro da Academia Artística e Literária de Óbidos (AALO) e frequentemente contribui com publicações no site obidos.net.br e outros portais. Agora, suas histórias ganham uma nova dimensão com a publicação de "Histórias de um Tapuio Pauxi", uma coletânea de contos e crônicas que prometem cativar os leitores com suas narrativas envolventes e personagens marcantes e bem-humorados.

O livro é o resultado de mais de 20 anos de trabalho de Jorge Ary Ferreira, reunindo textos que refletem a rica cultura e o cotidiano de Óbidos e região. Publicado sob o selo da AALO, "Histórias de um Tapuio Pauxi" é uma homenagem à cidade natal do autor e à tradição literária local.

Serviço

Evento: Lançamento do livro "Histórias de um Tapuio Pauxi"

Lançamento do livro "Histórias de um Tapuio Pauxi" Autor: Jorge Ary Ferreira

Jorge Ary Ferreira Data: 25 de julho

25 de julho Local: AMAZÔNIASTORE, Óbidos, Pará

AMAZÔNIASTORE, Óbidos, Pará Horário: A partir das 17h

Não perca a oportunidade de prestigiar este evento e adquirir um exemplar autografado de "Histórias de um Tapuio Pauxi". Este lançamento é uma celebração da literatura obidense e um convite para mergulhar nas histórias e na cultura de Óbidos através das palavras de Jorge Ary Ferreira.

www.obidos.net.br