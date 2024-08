Estão abertas as inscrições ao FIES 2024 para o 2º semestre

Os candidatos interessados em participar do processo seletivo do Fies 2024 para o 2º semestre têm entre os dias 22 e 27 de agosto para realizarem a inscrição no programa. O procedimento deve ser feito, exclusivamente, pela internet, no Portal Único de Acesso. Nesta edição, serão reservadas vagas para estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas e por pessoas com deficiência.

Saiba quem pode se inscrever:

- Candidato com renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoa da família;

- Candidato que tenha participado do Enem a partir de 2010, com média maior ou igual a 450 pontos.

- Candidatos inscritos no CadÚnico com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, com cadastro atualizado até 11 de maio de 2024. Neste caso, o candidato poderá financiar até 100% do curso.

O edital com mais informações sobre o processo seletivo do Fies 2024, 2º semestre, estão no Portal de Acesso Único: acessounico.mec.gov.br/fies

FONTE: MEC