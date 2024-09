III Encontro das Empresas Juniores da Ufopa discute desafios do empreendedorismo

Inscrições abertas até 26 de setembro de 2024 no SIGAA.

No dia 27 de setembro de 2024, em Santarém (PA), será realizado o III Encontro das Empresas Juniores da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) – Conexão Júnior, que discutirá o tema “Ufopa empreendedora: desafios, impactos e contribuições”. Aberto ao público, o evento ocorrerá na Unidade Tapajós, com atividades no auditório do Núcleo Tecnológico de Bioativos (NTB) e no Restaurante Universitário (RU). Na ocasião, será entregue oficialmente a sala que abrigará as empresas juniores da Universidade.

O encontro é promovido pela Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (Procce), por meio da Diretoria de Extensão, em parceria com as empresas juniores da Ufopa, para promover a integração entre as empresas e o planejamento das ações, além de expor as atividades realizadas para a comunidade acadêmica e a sociedade em geral.

Gratuitas, as inscrições de participantes devem ser feitas de 16 a 26 de setembro de 2024 por meio do SIGAA.

Confira a programação:

Auditório do NTB

8h30: Abertura

9h: Empresas juniores e Diretoria de Extensão (Direx)

10h30: Painel de discussão sobre o tema “Ufopa empreendedora: desafios, impactos e contribuições”

Restaurante Universitário

14h às 18h: Exposição das Empresas Juniores da Ufopa

Mais informações:

E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Telefone: (93) 2101-6531

Site da Procce: https://www.ufopa.edu.br/procce/

FONTE: Comunicação/Ufopa