Vila Curuai será palco do I Festival de bandas e fanfarras do Lago Grande

Visando integrar a juventude e a sociedade em geral, incentivar a prática musical nas escolas de ensino básico e demais espaços buscando o desenvolvimento artístico cultural dos seus respectivos alunos, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza o I Festival de Bandas e Fanfarras de Santarém do Distrito de Curuai, na região do Lago Grande.

Será dia 26 de setembro, a partir das 19 horas, na Praça Comunitária de Vila Curuai, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação e Agência Distrital de Vila Curuai.

"Estamos ansiosos para a realização do I Festival de Bandas e Fanfarras do Lago Grande, um momento ímpar em que nós, enquanto Secretaria de Educação estamos trazendo mais este feito para os nossos alunos dessa região, cujo propósito é estimular, valorizar e difundir as atividades artísticas locais das nossas escolas, temos certeza que será um sucesso”, disse Monique Marinho, coordenadora do evento.

As inscrições ocorreram no período de 26 a 30 agosto. Ao todo, 14 bandas, todas locais, se inscreveram e irão participar divididas nas três categorias.

a) Banda de percussão(sem melodia). b) Fanfarra simples(Banda de cornetas). c) Banda musical.

A ordem de concentração, desfile e apresentação foi estabelecida através de sorteio, o que determinou o posicionamento e ordem de apresentação.

A apuração ocorrerá no dia 27 de setembro de 2024 com a somatória das notas e homologação do resultado.

Premiação

A premiação será entregue em data a ser confirmada pelo setor responsável da Semed. Serão premiados os três primeiros lugares de bandas ou fanfarras classificadas em cada categoria.

1º lugar: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

2º lugar: R$ 3.000,00 (três mil reais)

3º lugar: R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Confira o regulamento completo do I Festival de Bandas e Fanfarras do Lago Grande:

- I FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS DO LAGO GRANDE– 2024 REGULAMENTO

Fonte: Comunicação/PMS