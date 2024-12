Inscrições abertas para o I Mini Festival de Música do Bairro São Francisco em Óbidos

Óbidos - Estão abertas as inscrições para o I Mini Festival de Música do Bairro São Francisco, um evento com objetivo de promover a música e a cultura em Óbidos. O festival, que tem como proponente a Professora Maira do Carmo Canto Gomes, também conhecida como Professora Carminha, será realizado na Praça Frei Rogério, Praça Do Ó, nos dias 14 e 15 de 2024, às 20h.

As inscrições podem ser feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Óbidos (SEMCULT) ou online, clicando aqui. O prazo para inscrições é até o dia 10/12/2024.

O festival é aberto a músicos de todas as idades e gêneros musicais. Todos os participantes receberão um certificado de participação. Além disso, haverá uma premiação para os três primeiros lugares, que incluem prêmios em dinheiro e troféus:

1º Lugar: R$ 1.000,00 + Troféu

2º Lugar: R$ 700,00 + Troféu

3º Lugar: R$ 500,00 + Troféu

