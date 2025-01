Inscrições abertas para o XXIV Festival de Música Popular de Oriximiná

Estão abertas as inscrições para o XXIV Festival de Música Popular de Oriximiná (FEMPO), organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult). O evento será realizado entre os dias 6 e 8 de fevereiro de 2025, na Feira do Produtor Rural, em Oriximiná, no oeste do Pará, e contará com disputas em duas categorias: principal e estudantil.

Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de janeiro, presencialmente na sede da Semcult, localizada na Passagem Manoel Alexandre de Souza, nº 11, Centro, ou por meio de formulário eletrônico disponível neste link.

O festival tem como objetivo promover o desenvolvimento cultural do município e da região, utilizando a música como linguagem acessível, além de incentivar a produção artística e cultural, gerando lazer e renda.

Categorias e Requisitos

Na categoria principal, podem participar compositores e intérpretes de todo o Brasil, com músicas originais e inéditas em português, podendo conter expressões regionais devidamente explicadas. Cada participante pode inscrever até duas canções, incluindo parcerias, e os intérpretes podem defender no máximo duas músicas, considerando participações como back vocal.

Já na categoria estudantil, podem se inscrever estudantes de Oriximiná, com idade entre 10 e 18 anos, regularmente matriculados no ensino fundamental ou médio. Nesta categoria, são aceitas músicas apresentadas em edições anteriores do festival.

Premiação e Cronograma

Os inscritos passarão por uma pré-seleção no dia 22 de janeiro. As eliminatórias ocorrerão nos dias 6 e 7 de fevereiro, e a final será no dia 8, com premiação de R$ 29 mil, sendo R$ 8 mil para o primeiro lugar da categoria principal e R$ 3 mil para o vencedor da categoria estudantil.

As inscrições são gratuitas. Participe e celebre a música popular em Oriximiná!

Mais informações Acesse os Editais....

- Edital 14 - Categoria Principal:

- Edital 15 - Categoria Estudantil

- Link de Inscrição

Principais Datas...

www.obidos.net.br - Com informações G1/Santarém e Secult/Oriximiná.