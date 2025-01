Em Óbidos, Jogo Amistoso Celebra os 70 Anos da Liga Desportiva Obidense

Óbidos se prepara para um momento histórico no cenário esportivo local. A Liga Desportiva Obidense (LDO), fundada em 24 de janeiro de 1955 por diversas entidades esportivas da cidade, comemora seus 70 anos com um evento especial: uma partida de futebol amistosa entre um time formado pela LDO e a equipe ISKALA, de Oriximiná, que atualmente disputa o Campeonato Oriximinaense.

O evento, organizado em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer de Óbidos, acontecerá neste sábado, dia 25, no Estádio Municipal Ary Ferreira, carinhosamente conhecido como Arizão. A bola começa a rolar às 16h, em um duelo que promete atrair torcedores e amantes do futebol local.

A LDO, sob a presidência de Ivaldo Canto Ferreira, é uma das instituições esportivas mais tradicionais da região, desempenhando um papel essencial na promoção e desenvolvimento do esporte em Óbidos. Já a Secretaria de Esporte e Lazer, liderada por Jalico Aquino, tem sido uma parceira fundamental na realização deste evento comemorativo.

Ambos os representantes convidam toda a população obidense a prestigiar esta celebração, que marca sete décadas de dedicação e amor pelo esporte. É um momento único para celebrarmos a história e o legado da Liga, além de promovermos a integração esportiva entre Óbidos e Oriximiná.

Não perca essa oportunidade de vivenciar a união e o espírito esportivo que fazem parte da história de Óbidos. Leve sua torcida, sua energia e comemore os 70 anos da Liga Desportiva Obidense em grande estilo!

