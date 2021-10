Wander de Andrade (in memoriam) foi um artista amazônico da cidade de Óbidos, que desenvolveu através de suas canções, um olhar atento, sobre sua Amazônia e que se estende universalmente. Lidou feito artesão com as palavras o que o tornou também um letrista amadurecido para confeccionar as canções que proponhamos para ele compor.

E nessa construção do imaginário amazônico que Wander de Andrade nos leva numa viagem onde se misturam vidas, histórias, sabores, alegrias, tristezas...enfim, as realidades do povo da Amazônia.

Estmaos postando o Vídeo da Música "Taia" de Wander de Andrade, interpretada pelo coral da UNAMA.

Vídeo produzido por Élison Araújo, gentilmente cedido para este site.

