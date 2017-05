Obidenses comemoram o Dia do Trabalhador na Praça de Santa Terezinha

O Dia do Trabalhador, 1º de maio, em diversos países do mundo foi marcado por protestos, comemorações e homenagens. No Brasil houve muitos protestos contra as reformas da lei trabalhista e aposentadoria.

Neste dia é também um momento em que os empregados e empregadores têm para refletir sobre as legislações trabalhistas, normas, regras de trabalho, ente outras ações. É também importante relembrar a história, onde muitos trabalhadores lutaram por seus direitos, para que hoje em dia as pessoas possam usufruir dos benefícios dessas lutas, entretanto outros, continuam lutando por melhores dias.

Em Óbidos o Dia do Trabalhador foi marcado por um evento que aconteceu na Praça de Santa Terezinha, onde houve várias atrações, iniciando pela manhã com o “Terço dos Homens” e logo após foi realizada uma missa em homenagens aos trabalhadores.

Pela parte da tarde, os organizadores do evento, que teve a frente Arthur Júnior, prepararam uma programação muito especial para os trabalhadores obidenses, como: torneio de futebol, muita música com Foguinho dos Teclados, Pagodão Nossa Vibe, Banda Expressom, entre outras atrações.

Durante o evento houve também sorteio de cestas básicas e homenagens aos trabalhadores obidenses.

www.chupaossocom.br

Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1044-obidenses-comemoram-o-dia-do-trabalhador-na-praca-de-santa-terezinha#sigProIdff5ce5a126 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.