Colisão entre navio e balsas deixa nove tripulantes desaparecidos em Óbidos

Uma colisão entre um navio mercante e um comboio de nove balsas na madrugada desta quarta-feira (2), vitimou nove tripulantes de um rebocador que pertence a transportadora Bertoline Navegação, por volta de 4h30, nas proximidades do município de Óbidos, ocasionando o naufrágio no local.

O acidente de grandes proporções que ganhou as manchetes dos noticiários regionais e nacionais ocorreu na localidade conhecida como Costa do Paru, no município de Óbidos, na região oeste do Pará.

Acompanhe as informações do acidente na matéria produzida pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Óbidos

FONTE: ASCOM/PMO

