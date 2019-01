Prefeitura de Óbidos divulga Comunicado sobre pagamento dos profissionais da educação

A Prefeitura de Óbidos divulgou um Comunicado nesta quarta-feira, dia 30, informando sobre o pagamento dos salários atrasados dos profissionais da educação contratados e efetivos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2018. Veja o Comunicado na integra:

COMUNIDCADO

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças (Sempof), comunica aos servidores municipais, em especial aos que atuam na área da educação que, após a confirmação do repasse dos valores da União referentes a complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) – resíduos dos 15% de 2018, o pagamento dos salários atrasados dos profissionais contratados e efetivos será regularizado integralmente.

Segundo previsão, os recursos estarão disponíveis no dia 31 de janeiro, permitindo com que os pagamentos do mês de novembro (contratados) e dezembro (efetivos e contratados), sejam efetivados a partir do dia 1º de fevereiro de 2019, após a conclusão dos trâmites com as agências bancárias.

A Sempof informa ainda que, os profissionais da educação do quadro de efetivos, receberão os salários referentes ao mês de janeiro a partir do dia 5 de fevereiro, no terceiro dia útil do mês.

É importante ressaltar que, com a atualização dos pagamentos a Administração Municipal coloca em dia, integralmente, a folha salarial de todas as secretarias, já que os órgãos municipais ligados à Administração Central e às secretarias de Desenvolvimento Social e Saúde, estão com os seus vencimentos atualizados.

A Prefeitura de Óbidos pede desculpas pelos transtornos causados nos últimos meses, com os atrasos nos pagamentos, reafirma o seu empenho de continuar mantendo as folhas atualizadas, além de adotar medidas que equilibrem as despesas dentro da realidade das receitas do tesouro municipal.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Óbidos.

