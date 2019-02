Coordenação da Festividade de Sant´Ana  promoverá  “Almoço Festivo”  no domingo  de Carnaval

A Coordenação da Festividade de Sant´Ana 2019, iniciou suas atividades há algumas semanas e como uma das primeiras atividades, colocou em votação a escolha do tema da Festividade 2019, sendo que o tema escolhido foi: “Doce Mãe deste rincão fortalece-nos na missão”.

Agora os coordenadores inovaram novamente e, no dia 03 de março, domingo de Carnaval, dia que desfilará o Bloco Xupa Osso, promoverão um “Almoço Festivo de Senhora Sant'Ana”, no Cliper de Sant'Ana, com objetivo de angariar recursos para a Festividade.

O almoço está previsto iniciar as 11h, será Self Service, terá bingo, com os seguinte prêmios: 01 Capacete, 01 Jogo de Panelas, 01 Cafeteira e 1 Liquidificador .

Para animar os foliões terá a participação especial da banda do Bloco Pai da Pinga, tocando muito carnaval.

“Esperamos você e sua família para degustar um delicioso cardápio, com venda de bebidas e som ao vivo. Participe, você é nosso convidado todo especial”, convidou Auciário Santos, um dos coordenadores da Festividade de Sant´Ana 2019.

Coordenação da Festividade de Sant´Ana 2019

A Coordenação da Festividade de Sant´Ana 2019 contará com os seguintes membros: Aucimário Santos, Melinda Savino, Beto Bentes, Betânia Iudice, Roberto Romero, Francisca Gercilene Amaral, Maranon Rocha, Cristiane Souza, o pároco Padre Davenir Andrade e Diácono Adalberto Santos.

