Águas do Rio Amazonas começam a invadir as ruas de Óbidos

A enchente do Rio Amazonas deste ano começou a invadir algumas ruas do centro comercial de Óbidos, das ruas que margeiam o Lago Pauxis (Laguinho) e começa a causar transtornos à população. A expectativa era que a enchente deste ano não fosse causar esse tipo de transtorno, entretanto isso já está acontecendo, como podem ver nas imagens que registramos nesta quinta-feira, dia 26.

A expectativa das autoridades locais era que este ano a enchente não fosse tão grande, pois no início de abril, estava bem abaixo do nível das enchentes de 2014, 2012 e 2009, entretanto nos últimos 30 dias, as águas subiram rapidamente e já atingiram a marca dos 6,0m, conforme imagem da régua da Agência Nacional das Águas – ANA, que fica nas Docas do Pará.

Próximo a Praça José Veríssimo e Mercado Municipal, já se vê as águas infiltrando nas Ruas, apesar do Cais de Arrimo estar num nível mais elevado, e nas demais ruas nas proximidades do Laguinho, que também estão sendo inundadas.

Geralmente as águas nesse período de cheia sobem até o final de maio, portanto ainda tem um mês para a enchente chegar ao pico, mas a expectativa é que não vá chegar aos níveis das grandes enchentes de 2009, 2012 e 2014.

www.chupaosso.com.br - Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2582-aguas-do-rio-amazonas-comecam-a-invadir-as-ruas-de-obidos-2#sigProIdcd99de251e View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.