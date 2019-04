Circuito Cultural Trombetas promove Sarau Cultural em Óbidos

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 26 de abril, na Praça Frei Rogério ( Pracinha do Ó), o 1º Sarau Cultural promovido pelo Circuito Cultural Trombetas, patrocinado pela mineração Rio do Norte, através da Lei de Incentivos Fiscais, em parceria com a Prefeitura de Óbidos.

O Evento contou com várias atrações artísticas, como: Manoel Rodrigues, Show de Chorinho, com Jorge Cancão; Show Musical de Joelson e Banda; apresentação do grupo de dança Dancing Stars, Grupo de Teatro Nova Aliança, apresentando a peça “A morte de João Grilo” e declamação de poesia, por vários poetas obidenses. Durante o evento houve também exposição de artesanatos e artes plásticas, tudo ao som da boa música.

O projeto Circuito Cultural Trombetas, coordenado pela Sra. Ângela, é patrocinado pela Lei de Incentivo Fiscal a Cultura, do Ministério da Cidadania, que tem como objetivo valorizar a cultura Local. “É um prazer imenso estar na cidade de Óbidos, ser tão bem recebida e o tanto que a gente fica feliz em ver como as pessoas, aqui, aproveitam o que trazemos. Isso é muito gratificante e só nos faz trazer outros eventos, projetos e ações” comentou Ângela.

“A gente fica feliz com a parceria, pois fomenta a cultura, o surgimento de novos artistas, fervilha a cultura obidense nas áreas da música, teatro, confecção de instrumentos musicais, isso faz com que cada vez mais a cidade de Óbidos possa se orgulhar de ser um celeiro de craques na área cultural”, comentou Chico Alfaia que esteve presente no evento.

Ângela Informou que este ano está previstos mais Saraus, oficinas de músicas, de danças, ações de apoio ao círio de Sant´Ana, entre outras ação que ainda serão apresentados este ano.

