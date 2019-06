A pesca do Jaraqui em Óbidos se intensifica

Nesta quarta-feira, dia 05, demos uma circulada pelo porto de Óbidos para ver como andava a oferta de peixe. Ao chegarmos ao cais do porto, muitos pescadores estavam no Rio Amazonas, outros voltando de suas pescarias com as canoas cheias de Jaraquis.

Ao redor das canoas se aglomeravam consumidores de um dos peixes mais apreciados pelos obidenses, o Jaraqui. A cambada com 8 jaraquis estava sendo vendida a R$ 10,00 (Dez Reais). Ainda está cara a cambada, mas a tendência é baixar o preço, no ápice da piracema do Jaraqui, onde pescadores de cima do Trapiche fazem fila para uma tarrafeada e quando retiram as suas tarrafas do rio, vem cheia de peixes.

Segundos os pescadores, a piracema está no auge e com certeza abastecerá o Festival do Jaraqui que acontecerá este ano nos dia 28, 29 e 30 de junho, o qual será promovido pela Associação Cultural Obidense - ACOB.

Hugo Ferrari (in memoriam), foi o autor da Lei que instituiu o Jaraqui com “Peixe Símbolo de Óbidos” quanto foi Vereador. Já o “Festival do Jaraqui” foi idealizado pela Professora Idaliana Marinho de Azevedo, que na época estava a frente da Associação Cultural Obidense – ACOB.

E haja Jaraqui! Frito, assado, escabeche, caldeirada, em fim, de qualquer forma que seja preparado, com uma boa farinha, limão e sal, esse peixe é de um excelente paladar. Não é por acaso que o Jaraqui é peixe símbolo dos obidenses.

