A Diocese de Óbidos comemora Dia Mundial das Comunicações

A Diocese de Óbidos, por meio da Pastoral da Comunicação (PASCOM), promoveu neste sábado, dia 08, um coquetel aos comunicadores obidenses em alusão ao Dia Mundial das Comunicações Sociais. O evento foi realizado Centro de Formação Diocesano Dom Floriano as 09h da manhã.

O Dia Mundial das Comunicações Sociais, comemorado 2 de junho, foi lembrado pelo a Papa Francisco que preparou uma mensagem, divulgada em janeiro, como proposta de reflexão. O tema escolhido pelo pontífice foi: “Somos membros uns dos outros(Ef 4, 25): das comunidades das redes sociais à comunidade humana”.

Em todo o Brasil, houve várias iniciativas de regionais e dioceses, como a Diocese de Óbidos, que promoveram encontros com os comunicadores com o proposto de refletir sobre o tema do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para estes encontros e eventos, a Pascom ofereceu um subsídio que visa colaborar para que a mensagem do Papa Francisco esteja mais próxima dos agentes.

Janirene, coordenadora da PASCOM, comentou sobre o encontro: “Foi muito prazeroso tê-los aqui com a gente e desejamos que de fato os meios de comunicações sejam comprometidos com a verdade e com o ser humano como um todo. A Comunicação existe a partir do ser humano, então ela deve estar a serviço do ser humano e que ela possa contribuir em todos os sentidos e sua formação integral dos filhos de Deus”, comentou Janirene.

A jornalista Daniele Vieira destacou a felicidade de estar participando do evento junto com os comunicadores de Óbidos e como também a importância do encontro, principalmente pelo fato da troca informações e debatendo assuntos inerentes a área da comunicação.

Finalizando, Janirene agradeceu a participação dos comunicadores que estiveram presentes e logo após foi servido um coquetel.

