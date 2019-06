Representantes do Conselho Municipal de Turismo tomam posse em Óbidos

O setor turístico tem se destacado como uma das saídas bem sucedidas para o incremento da economia e para promoção, valorização e preservação cultural, social e ambiental.

Somado a tais elementos está a imensa riqueza histórica e cultural presente no município de Óbidos, com os prédios históricos, festas tradicionais, manifestações populares, gastronomia típica e uma infinidade de lagos e igarapés, cachoeiras, trilhas em meio à natureza ainda preservada. Considerando que o sucesso do setor de turismo depende da união de forças do Poder Público e da Sociedade Civil, a criação e o fortalecimento de Conselhos Municipais de Turismo são essenciais para o desenvolvimento de politicas públicas eficientes e democráticas.

Nesse contexto, na noite desta terça-feira, dia 25, secretários, gestores, autoridades e demais convidados, se reuniram no Auditório da Casa da Cultura para a cerimonia solene de entrega dos Termos de Posse aos membros do Conselho Municipal Turismo (Comtur).

Durante a solenidade de posse, foi formada a mesa da qual fizeram parte o Prefeito de Óbidos, Chico Alfaia; Secretário de Cultura, Eduardo Dias e Jeane dos Santos, Presidente da ACEO, os quais, em suas falas, destacaram a importância do Conselho para o Município e logo após, deram posse aos novos conselheiros.

O Conselho de Turismo ficou assim constituído:

Entidades Governamentais:

- Eduardo Henrique Chaves Dias (Titular) e o Jeter Luiz Gois Barbosa (Suplente) – Semcult;

- Junisson do Amaral Rodrigues (Titular) e o Jaime Fonseca Freitas (Suplente)

- Ivaneide Ribeiro de Vasconcelos (Titular) e Maria da Conceição Cardoso Campos (Suplente) - Semed;

- Neyla Maria Farias de Azevedo (Titular) e Herlon Fabricio da Silva e Silva (Suplente) – Semma;

- Queila Pinheiro dos Santos (Titular) e Tenilson Santos Silva (Suplente) – Seurb.

Entidades Não-Governamentais:

- Fredinaldo Sampaio Alves (Titular) e Aldo Junior Caetano (Suplente) – ATO;

- Joziel Silva dos Santos (titular) e Anilson Cantuária de Assunção (Suplente) - Bloco Unidos doMorro (Acbum);

- Jeane Mana Sousa dos Santos (Titular) e Wanderley Augusto Sousa da Siva (Suplente); O Sr Leoberto Brito de Souza (Titular) e Lucineima Conceição da Silva.

