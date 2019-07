UFOPA – Campus Óbidos resgata Gincana Cultural Estudantil

Depois de 10 anos, a Gincana Cultural Obidense voltará a acontecer em Óbidos, durante a festividade de Sant´Ana, um projeto de extensão da UFOPA – Campus Óbidos, com objetivo de resgatar essa tradição obidense que foi realizada por mais de três décadas, envolvendo várias gerações de obidenses.

Segundo o Regulamento, a Gincana Cultural Estudantil será realizada nos dias 15 e 16 de julho de 2019, coordenada pela Universidade Federal do Oeste do Pará/Campus Regional Óbidos, em parceria com a coordenação da Festividade de Senhora Sant’Ana, com os seguintes objetivos:

I - promover a integração e mobilização entre estudantes, servidores docentes e técnicos administrativos, funcionários, pais e comunidade;

II – Apreender conhecimentos, saberes e fazeres sobre a diversidade multicultural do contexto local e global;

III – Desenvolver o espírito participativo e solidário como atitudes positivas e enriquecedoras da formação do cidadão;

IV – Desenvolver aspectos culturais, lúdicos, sociais, esportivos e comunitários;

V – Exercitar o espírito de liderança e motivação.

As equipes participantes deverão cumprir tarefas referentes a atividades esportivas (masculino e feminino), tais como: corrida de revezamento, corrida de 100 metros, corrida na saca, salto tríplice, salto em distância e torneio de pênalti; e atividades culturais, como: histórico do nome da equipe conectado com o tema da Gincana, caricatura, dramatização, prova relâmpago, dublagem, mistura de ritmos, etc..

As duas equipes formadas, já estão trabalhando e se preparando para os dois dias de competição, conforme programação da Coordenação, que a seguir estamos divulgando:

CLIQUE AQUI PARA VER O REGULAMENTO

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.