Em Óbidos, o Show da Banda Warilou foi sucesso absoluto

Pelo segundo ano consecutivo a Banda Warilou fez show em Óbidos durante a Festividade de Sant´Ana e foi sucesso absoluto. Desde cedo o movimento já era grande em Óbidos nesta sexta-feira, dia 19, por conta da apresentação da Banda, que movimentou a Praça Barão do Rio Branco.

A noite da Festividade de Sant´Ana iniciou com a procissão que saiu da Comunidade de São Pedro, no Bairro de Bela Vista, com muitos fieis acompanhando o cortejo, até chegar na Praça de Sant´Ana, onde foi celebrada uma missa campal.

Logo após a missa, no Cliper de Sant´Ana, houve leilões, bingos, acompanhado pela Banda Lazer e em seguida aconteceu o Show da Banda Warilou, que lotou o Cliper e imediações da Praça, os quais tocaram de tudo: sucessos antigos inesquecíveis para várias gerações, carimbó, guitarrada e sucessos do Legião Urbana. A festa rolou até às 4h e o povo não arredou o pé da Praça.

Durante o show, os obidenses cantaram, dançaram, aplaudiram e relembraram os antigos sucessos da Banda, mostrando o carinho que os obidenses têm pelo Warilou que continua fazendo sucesso por onde passa.

Fotos de João Canto e Vander N Andrade

