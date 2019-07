A dupla sertaneja religiosa Álvaro & Daniel se apresentou em Óbidos

Na noite deste sábado, dia 20, a Festividade de Sant´Ana, em Óbidos, teve como atração especial no palco do Cliper, a apresentação da dupla sertaneja católica Álvaro & Daniel, os quais foram bastantes aplaudidos durante o Show.

O povo obidense se deliciou com as músicas apresentadas pela dupla, que fez uma série de reflexões religiosas e o povo retribuiu com muito carinho os aplaudindo e participando ativamente do show.

Durante a apresentação, Álvaro e Daniel comentaram sobre o prazer de estar na região amazônica, especialmente em Óbidos e destacaram a beleza da região.

A dupla Álvaro & Daniel ganhou grande repercussão, inclusive no exterior, através do vídeo que virilizou na internet. Com mais de 100 milhões de visualizações, e mais de 1 milhão de compartilhamentos, a música “Aleluia” tem inspirado casais por toda a rede e a música tornou-se a mais pedida entre os casais apaixonados.

