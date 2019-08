Governo liberou verba para continuação das obras da Santa Casa de Óbidos

Foi anunciado durante o mutirão da saúde em Óbidos, por Frei Joel e Frei. Nicolau, a liberação pelo Governo do Estado da segunda parcela dos recursos financeiros para a conclusão das obras da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, nesse sentido, a obras terão continuidade.

Com esses recursos liberados, Governo do Estado e Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, vão possibilitar melhoria e ampliação no atendimento à saúde pública no Município de Óbidos e região, haja vista, que o hospital Dom Floriano (Santa Casa), será a base do Navio Hospital Papa Francisco, que já está fazendo atendimento em Óbidos e que se estenderá às famílias ribeirinhas do Rio Amazonas, em vários municípios do Baixo amazonas, principalmente aquelas que mais necessitam de atendimentos básico de saúde.

