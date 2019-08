Escritores de Óbidos serão homenageados na Feira Literária do Pará, em Belém

Para reagir contra a falta de projetos culturais voltados para a divulgação da Literatura feita no Pará, alguns escritores criaram a Feira Literária do Pará, que acontece há cinco anos, na Livraria Fox, com o apoio da Editora Empíreo. No terceiro final de semana de outubro, a FLiPa acontece, reunindo em dois dias, escritores locais em oportunidade única de confraternizar com seus leitores e vender seus trabalhos. A cada ano, um escritor é escolhido para ser o patrono e tem sua obra discutida, bem como o relançamento de importantes livros, já esgotados e um concurso e lançamento de um novo escritor. O homenageado de 2019 será o grande poeta Rui Barata.



Agora, FLiPa dá mais um passo na direção da valorização da Cultura do Pará, escolhendo um município a ter homenageados seus escritores, de maneira a integrar ainda mais a Literatura Paraense. Para começar, trazemos Óbidos a Belém. Terra de José Veríssimo, Ildefonso Guimarães e Inglês de Souza entre outros, “Óbidos na Flipa” estará no próximo dia 15 de agosto com uma intensa programação que durará o dia inteiro, com palestras sobre seus grandes nomes, debates com os autores atuais, degustação de sua culinária e oportunidade não só de todos os obidenses que hoje vivem em Belém, mas todo o público de confraternizar nessa ação cultural

Programação

DATA: 15 de agosto



09.00 – Exposição de obras de autores obidenses

09.30 – Apresentação do Coral Julia Mousinho (integrantes obidenses

residentes em Belém)

11.00 – Palestra sobre José Veríssimo – José Raimundo Canto

14.30 – Palestra sobre Ildefonso Guimarães – Celio Simões de Souza

Lançamento de obras de Ildefonso Guimarães pelo filho do

Autor

16.00 – Roda Literária com mediação de Tito Barata –

Escritores convidados – Ademar Amaral, Bella Pinto, Delio

Matos, Nazaré Imbiriba e Eduardo Dias

17.00 – Lançamento do livro de Dino Priante e Nazaré Imbiriba

19.00 – Palestra sobre Inglês de Souza – Itamar Paulino

Haverá degustação da culinária obidense, com doces, licores e pratos

Por Edir Proença

