Em Óbidos, o mutirão do Barco Hospital Papa Francisco atendeu 779 pacientes

No período de 03 a 06 de agosto, o Mutirão de Saúde do Barco Hospital Papa Francisco aconteceu na cidade de Óbidos e nos dias 07 e 08 de agosto, os atendimentos aconteceram na comunidade do Paraná de Baixo. A coordenação do evento divulgou os números, sendo que ao todo foram feitos 779 atendimentos.

Veja os números:

Caríssimos e amados irmãos queremos agradecer a Deus e a todos os envolvidos nesse Mutirão Barco Hospital Papa Francisco em Óbidos e na Comunidade do Paraná de Baixo.

Mutirão Óbidos

Consultas:

Clínico Geral —————-448

Neurologia ——————- 103

Odontologia —————— 163

Exames:

Raios-X ————————- 136

Mamografia ——————- 10

Ultrassom ———————- 174

Laboratório ——————— 15

Interações clínicas/cirúrgicas em Hospitais de Apoio (Santa Casa de Óbidos):

Clínica: 2

Cirúrgica: 2

Obstétrica: 1

Total de pacientes atendidos: 779

AVISO

Avisamos também que o Barco estando aqui as Docas nós não realizarmos atendimentos. Aqui estamos para organizamos nossa missão. Quando fizermos outro mutirão na cidade avisaremos. Ressaltamos que o Barco Hospital tem uma missão específica que é nossos irmãos que estão nas comunidades Ribeirinhas. Gratidão!

Frei Joel.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.