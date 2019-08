Campanha de doação de Sangue será realizada em Óbidos

A Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos, em parceria com a Fundação HEMOPA, convida a todos pra participarem nos dias 21 e 22 de agosto de mais uma campanha de doação de sangue. A coleta será realizada no Hospital Dr José Benito Priante ( Hospital 24h), segundo bloco, com atendimento das 08:00h às 18:00h.

A doação é um ato de amor de solidariedade, e cada doação pode salvar até 4 vidas.

Você, que está bem de saúde, tem entre 16 e 69 anos de idade e pesa mais de 50 kg, compareça ao Hospital Municipal e doe sangue! Leve consigo seu documento de identificação original (com foto).

Não importa o seu tipo de sangue, tem sempre alguém precisando da nossa ajuda.

A vida agradece!!

