“Orquestra Maré do Amanhã” se apresentará em Óbidos

Neste domingo, dia 25, em Óbidos, acontecerá apresentação dos músicos da "Orquestra Maré do Amanhã", do Complexo da Maré do Rio de Janeiro (RJ), sendo que na abertura terá a apresentação da Orquestra da Escola Manoel Rodrigues.

O evento será realizado na Praça Frei Rogério, Pracinha do Ó, com início previsto para as 20h, com a presença dos Maestros "Carlos Prazeres e Felipe Kochem". Numa realização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) em parceria com a Mineração Rio do Norte.

Projeto Orquestra Maré

Criado em agosto de 2010, o Projeto Orquestra Maré do Amanhã ensina música clássica a crianças e adolescentes de uma das mais violentas favelas do Rio de Janeiro.

Seu primeiro núcleo foi criado no Complexo da Maré, no CIEP Operário Vicente Mariano, preparando 26 crianças no ensino de teoria musical, violino, violoncelo e flauta.

Com apenas três meses de trabalho, as crianças apresentaram um resultado fantástico, realizando seis apresentações no final do ano de 2010. Nascia a Orquestra Maré do Amanhã, braço profissionalizante cujo diferencial é não ser apenas um projeto social, mas oferecer uma oportunidade real de mudança de vida para seus alunos, preparando cada um deles para o mercado de trabalho, enquanto evita que sejam arregimentados pelo tráfico de drogas.

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.