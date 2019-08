Em Belém, Rancho promove palestra sobre prevenção de problemas cardíacos

Aconteceu na noite desta terça-feira, dia 27, na sede da Escola de Samba do Rancho, em Belém do Pará, uma palestra intitulada "Como não morrer do coração e de derrame", do projeto “Coração de Belém”, com o Cardiologista Dr. Eduardo Costa, que tem como objetivo apresentar, principalmente a pessoas de baixo letramento, estratégias para prevenção de problemas cardíacos e infarto.

O projeto procura contribuir para a longevidade das pessoas, alertando sobre os cuidados e prevenção, no sentido de conscientizar as pessoas a adquirirem os conhecimentos necessários para se ter uma boa saúde do coração, pois somente através do conhecimento e desenvolvimento da consciência, se torna possível uma nova visão de mundo e, consequentemente uma nova postura de vida.

Com informações e fotos de Geandre!

