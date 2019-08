Governo suspende a prática de queimadas em todo o país 

As queimadas estão proibidas em todo o país durante o período de 60 dias, a partir de hoje (29). Decreto Nº 9.992, DE 28 de Agosto de 2019 determinando a suspensão da permissão do uso de fogo nesse processo está publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira.

A medida não se aplica em casos como de controle fitossanitário, desde que seja autorizado pelo órgão ambiental competente; nas práticas de prevenção e combate a incêndios; e nas práticas de agricultura de subsistência das populações tradicionais e indígenas.

FONTE: Agência Brasil

