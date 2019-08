SEMCULT lança Edital do XV  Festival de Música Obidense (FEMOB-2019)

Foi lançado nesta quinta-feira, dia 29, pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SEMCULT) no Auditório da Casa da Cultura, Edital do XV edição do Festival de Música Obidense (FEMOB).

O FEMOB 2019 será realizado no período de 24 a 26 de outubro de 2019; cujas eliminatórias e a final acontecerão na cidade de Óbidos-Pa, para as quais deverão ser observadas as normas e condições estabelecidas no Edital.

As inscrições das músicas poderão ser efetuadas pessoalmente, via correios ou via internet nos seguintes endereços, respectivamente, entre 29 de agosto e 26 de setembro de 2019:

- Por Meio das Agências dos Correios ou pessoalmente: - Na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – Rua Ildefonso Guimarães, s/n - CEP 68250-000 – Centro - Óbidos-Pará.

- Via internet pelo e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Conforme o Edital, a premiação será a seguinte:

Dentre as 12 (doze) músicas selecionadas para a final, a premiação será: 1º lugar: R$ 5.000,00 + TROFÉU; 2º lugar: R$ 3.000,00 + TROFÉU; 3º lugar: R$ 2.000,00 + TROFEU; Melhor intérprete: R$ 1.000,00 + TROFÉU; Melhor Letra: R$ 1.000,00 + TROFÉU.

Estiveram presentes no evento de lançamento do Edital o Prefeito de Óbidos, Chico Alfaia; Secretário da SECULT, Eduardo Dias e a população em geral.

- CLIQUE AQUI PARA VER O EDITAL NA INTEGRA

www.obidos.net.br - Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



