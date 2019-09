Desfile de 7 de setembro encerra com apresentações da PM e Força Nacional

A programação de encerramento das comemorações da Semana da Pátria, em Óbidos, aconteceu na noite deste sábado, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, onde desfilaram seis instituições obidenses que se apresentaram na Praça da Cultura, encerrando com os desfiles da PM e Força Nacional.

Foram quatro dias de desfiles em comemoração a Semana da Pátria, onde as escolas, projetos sociais, entidades religiosas, associações, PM, homenagearam a Independência do Brasil, com temas variados dos vários setores da sociedade, danado ênfase a cultura obidense.

De acordo com a organização do evento - Secretaria Municipal de Educação – a programação iniciou por volta das 19h, sendo que as apresentações nesta noite do encerramento, apresentaram-se as seguintes instituições: Escola Pedro Muniz, da comunidade do Cipoal; Desbravadores; Associação Menino Jesus; Escola Felipe Patroni, Polícia Militar e Força Nacional.

Várias autoridades estiveram presentes no evento de encerramento da Semana da Pátria, organizado pela Secretaria de Educação.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

