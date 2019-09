Títulos da Assembleia Recreativa Pauxis serão colocados à venda

Em assembleia geral realizada no dia 19 de agosto, em Óbidos, convocada pela diretoria da Assembleia Recreativa Pauxis-ARP, da qual participaram vários sócios proprietários, cujo o principal ponto discutido foi o endividamento da ARP por conta de dívidas trabalhistas. Após as discussões na assembleia, ficou decidido que a diretoria irá colocar a venda títulos da instituição para sanar as pendências.

Segundo a Ata da reunião, as seguintes decisões foram tomadas:

“Para tentar sanar divida trabalhista no valor de RS 51. 814,26, deixada pela administração passada em desfavor da Instituição, foi dada a palavra para todas se manifestarem sobre o tema. Sendo lançadas algumas ponderações, o presidente da reunião assim deliberou:

1 - Serão vendidos as Ações de Sócio Proprietário da instituição ASSEMBLEIA RECREATIVA PAUXIS ARP, cada titulo será vendido pelo importe de RS- 1000,00 (mil reais);

2 - A pessoa que desejar ser Sócio Proprietário da instituição ASSEMBLEIA RECREATIVA PAUXIS - ARP, comprando mais de 01 (uma) ação poderá negociar este valor junto a administração da instituição a melhor forma de pagamento;

3 - Os familiares de sócios proprietários terão o prazo de 30 (trinta) dias, para provarem a existência destes títulos e reivindicar os mesmo junta a administração da instituição;

4 - Fica desde já marcada nova reunião para o dia 17 de setembro de 2019, para deliberar sobre assuntos da instituição.”

A atual Diretoria da ARP é formada pelos seguintes membros: Adilson Moraes, Aluízio Barros Júnior, Ivaldo Ferreira e Antunes Muller, os quais estão trabalhando para que esse problema seja resolvido de forma definitiva.

Veja a abaixo a ata da reunião:

