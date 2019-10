O show dos 322 anos de Óbidos reuniu uma multidão na Praça da Cultura

Aconteceu na sexta-feira (04), na Praça da Cultura, o show de aniversário de 322 anos da cidade de Óbidos. A atração principal foi o obidense Uendel Pinheiro, considerado um dos melhores show's de pagode da atualidade, principalmente na região norte do país.

Ao subir no palco Uendel confirmou a fama e o bom momento, sem deixar de lado suas raízes, interagiu com o público e relembrou momentos de quando morava em Óbidos, principalmente, fazendo referências aos colégios Felipe Patroni e São José onde estudou. Uendel agradeceu ao prefeito Chico Alfaia e, sinalizou que poderá retornar à Óbidos no carnaval de 2020.

Apesar da atração principal ser um Show de pagode, teve música para todos os gostos, Tony Amaral e banda 220 e Dj Felipe Alaan, fizeram o pré-show com muito forró, arrocha, sertanejo e musica eletrônica.

O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - Semcult, com apoio de todas as secretarias do município. As comemorações ao aniversario de Óbidos continuam. Nos dias 24, 25 e 26 terá o Festival de Música Obidense - Femob, na praça da Cultura, no dia 01 de novembro, acontecerá o Sarau Cultural no forte pauxis.

Informações e fotos da Ascom/Óbidos

