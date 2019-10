Temporal no Lago Grande derruba árvores e deixa casas destelhadas

Recebemos as imagens seguintes que mostram o estrago que um temporal que atingiu a comunidade Piedade, na madrugada deste domingo, dia 20, na localizada no Igarapé das Fazendas, região do Lago Grande.

Segundo informações de Alan Canto, o temporal passou muito forte deixando muitos prejuízos para os moradores da comunidade. Quase todas as casas foram destelhadas, árvores foram arrancadas, canoas e bajaras afundaram, devido a força do vento.

Moradores da região ficaram assustados com a força do vento que atingiu a região nesta época do ano, pois esses tipos de temporal são mais frequentes durante os meses de janeiro e fevereiro.

