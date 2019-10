FEMOB 2019:  A música MANDINGUEIRO, de Raimundo Chermont, foi a Campeã

O Festival da Música de Óbidos - FEMOB 2019 aconteceu na Praça da Cultura, em Óbidos, sendo que nos dias 24 e 25, aconteceu as eliminatórias, sendo classificadas 12 músicas, que disputaram a grande final neste Sábado, dia 26, que depois do julgamento dos jurados, apontaram a MANDINGUEIRO, de Raimundo Chermont Júnior, foi a grande Campeã.

Confira o resultado final do FEMOB 2019:

1º: Lugar: MANDINGUEIRO, música de Raimundo Chermont Junior

2º: Lugar: Alma de Curador, de GENILTON DELGADO, Interpretada por Vitória Gato

3º: Lugar: Forte Pauxis, música de Nael Rodrigues;

Melhor Letra: Mandingueiro, música de Raimundo Chermont Junior;

Melhor intérprete: Nato Aguiar, interpretando a música A ESCADA

Premiação:

Dentre as 12 (doze) músicas escolhidas para a final, segundo o edital, foram distribuídos os seguintes prêmios: Conforme o Edital, a premiação será a seguinte: Dentre as 12 (doze) músicas selecionadas para a final, a premiação será: 1º lugar: R$ 5.000,00 + TROFÉU; 2º lugar: R$ 3.000,00 + TROFÉU; 3º lugar: R$ 2.000,00 + TROFEU; Melhor intérprete: R$ 1.000,00 + TROFÉU; Melhor Letra: R$ 1.000,00 + TROFÉU.

A programação do XV FEMOB faz parte das comemorações do aniversário de Óbidos, que completou 322 anos no último dia 02 de outubro, numa realização da Prefeitura, através da Secretaria de Cultura do Município de Óbidos – SECULT.

As 12 músicas finalistas:

Nº MÚSICA AUTOR INTÉRPRETE 01 ÁGUAS DE NASCENTE JORGE SARMENTO GLEYCE KELLY 02 MANDINGUEIRO

1ª Colocada e Melhor música RAIMUNDO CHERMONT JR. CHERMONT JÚNIOR 03 QUE PAÍS É ESSE CHIQUINHO MAMEDE HÉLIO REIS 04 ARANI DAVI AMORIM / DUDU NEVES RAFAELA ARAÚJO 05 FORTE PAUXIS 3º Lugar NAEL RODRIGUES NAEL RODRIGUES 06 O VIOLEIRO DA PRAIA ALAN FERREIRA JORGE LUIS CHAVES 07 A ESCADA Melhor Intérprete NATO AGUIAR NATO AGUIAR 08 UM ABRAÇO CERTEIRO EDIMARCIO WALLACE BRÁS 09 LEGADO DAS LUAS RAIMUNDO ÉDSON (BACANA) ALINE CUNHA QUEIRÓZ 10 CORAÇÃO POLAR HEINALDO AUGUSTO GUTO COUTO 11 ALMA DE CURADOR

2º Lugar GENILTON DELGADO VICTÓRIA GATO 12 SEM ESTAÇÕES MELQUESIDEQUE SILVA EVELLIN ROSA

