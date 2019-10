O Programa ACESSUAS Trabalho foi lançado em Óbidos

A Prefeitura Municipal de Óbidos por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, realizou na última terça-feira (29), a cerimônia de lançamento do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – Acessuas Trabalho. A iniciativa parte de um conjunto de ações e articulações de políticas públicas e de mobilização, desenvolvidos pela Semdes, visando garantir às famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, o desenvolvimento de habilidades na busca de um protagonismo, orientando e facilitando o acesso a oportunidades do mundo do trabalho.

Ao fazer usa da palavra o prefeito Chico Alfaia, ressaltou que o município de Óbidos é o 10ª município entre as 144 cidades do Estado do Pará que, mais gerou emprego no ano de 2019 em todo o estado segundo as informações do Cadastro Geral de Emprego e Desempregados (CAGED) ligado ao Ministério da Economia. Alfaia, ressaltou que Óbidos tem DNA para o empreendedorismo e, por esse motivo o Programa Acessuas Trabalho, vem comtemplar uma das principais metas do governo que é o desenvolvimento social.

O programa será coordenado pela senhora Vânia Rodrigues de Araújo Barros. Mais informações do programa nos CRAS: Cidade Nova – Rua Santos Drumont, 1361 e Santa Terezinha – Rua Washington Luiz, 447 e CREAS – Travessa Liberdade, SN – bairro de Fátima.

FONTE: Ascom/Óbidos

