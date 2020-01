Natal Criança Feliz foi realizado na Praça da Cultura, em Óbidos

Foi realizado na noite deste sábado, 21de dezembro de 2019, na Praça da Cultura, o II Natal Criança Feliz, evento que oportunizou momentos de muita diversão e interatividade entre as crianças que participaram do evento.

Durante o evento houve apresentações culturais como: teatro, música e dança, tendo como inspiração o espírito natalino para os fortalecimentos de vínculos familiares e comunitários. Houve também sorteios de diversos brinquedos, que foram doados por obidenses, como também foi servido lanche a meninada.

O evento que foi promovido pelas secretarias municipais e contou com a participação da criançada e seus familiares, que prestigiaram a chegada do “Papai Noel” com muita alegria e muitos momentos recheados de bons sentimentos e emoções.

