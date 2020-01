Obidenses participaram da Corrida de São Silvestre 2019

A tradicional corrida de São Silvestre em sua 95ª edição aconteceu nesta terça-feira, 30. O evento reuniu mais de 35 mil corredores brasileiros e estrangeiros.

No total, foram 15 km de percurso, com largada na avenida Paulista e chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, também na Paulista.

A corrida teve início às 7h25, com a largada das categorias cadeirantes e cadeirantes com guia. Em seguida, às 7h40, a categoria elite feminino inicia a prova, e às 8h05, correm elite masculino, pelotão C e pelotão geral.

Entre os milhares de corredores, dois obidenses, Clélio Carvalho e Wilson Florezano, que se aventuraram de Óbidos para São Paulo para participar da tradicional Corrida de Final de Ano, um dos últimos eventos esportivos de final de ano no Brasil.

O vencedor da corrida de São Silvestre 2019 foi o Kibiwott Kandie que ultrapassou o Jacob Kiplimo, de Uganda, no último instante.

