Palestra sobre “Manejo de pastagem e fisiologia” será realizada em Oriximiná

Na próxima quinta-feira, 30 de janeiro, às 19h, será realizado no auditório da Universidade Federal do Oeste do Pará, campus Oriximiná, uma palestra voltada ao fomento das boas práticas da pecuária sustentável intensiva.

A palestra é aberta ao público e faz parte das ações do Programa Territórios Sustentáveis, uma iniciativa de gestão integrada que conta com o apoio financeiro da Mineração Rio do Norte (MRN), Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) e Associação da Floresta Tropical da Suécia (Regnskogsföreningen), apoiadora da iniciativa da Pecuária Sustentável.

O projeto de Pecuária Sustentável desde 2018 realiza um projeto piloto com 14 criadores de gado de leite e de corte de Oriximiná e conta com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SEMAGRI) e Sindicato dos Produtores de Oriximiná (SIPROX).

O tema da palestra desenvolvida pelos técnicos da Equipe de Conservação da Amazônia (Ecam) será “Manejo de Pastagem e Fisiologia de Planta” e tem por objetivo promover a troca de conhecimento entre técnicos, profissionais da área, criadores de gado, estudantes e instituições de assistência técnicas rurais.

Durante a palestra serão apresentadas técnicas voltadas a eficiência produtiva animal a partir das boas práticas do manejo de pastagem que proporcionam maior e melhor produção de capim por unidade de área, conservação do solo e prevenção da degradação do pasto, aumento de produção animal entre outros benefícios.

Fonte: Martha Costa

