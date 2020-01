CARNACROSS EM ÓBIDOS

Acontecerá nos dias 22 e 23 de fevereiro, durante o período de carnaval, o evento CARNACROSS, quando acontecerão competições em várias categorias de Motocross.

O Evento acontecerá na área do Restaurante Clube Motocross, em Óbidos, organizado por seu proprietário, Sr. Braz e mais os Srs. Gustavo Florenzano e Hil, sendo que as inscrições acontecerão no local, dia 22, com os organizadores.

Conforme os organizadores, as premiações ficaram assim definidas:

Categoria Nacional A: 1º Colocado R$ 1.000,00; 2º R$ 500,00 e 3º R$ 300,00;

Categoria Nacional B: 1º Colocado R$ 700,00; 2º R$ 400,00 e 3º R$ 300,00;

Categoria Nacional C: 1º Colocado R$ 500,00; 2º R$ 300,00 e 3º R$ 200,00;

Categoria Mix: 1º Colocado R$ 1.000,00; 2º R$ 500,00 e 3º R$ 300,00.

