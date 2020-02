Tema da Festividade de Sant´Ana 2020 foi definido em votação por enquete

“Em Sant´Ana, a juventude reacende sua fé na vida e no amor” foi o tema escolhido em enquete para a Festividade de Sant´Ana 2020.

A Coordenação Geral da Festividade de Senhora Sant’Ana 2020, como forma de promover um maior envolvimento da comunidade promoveu período de 31 de janeiro a 10 de fevereiro de 2020, uma enquete para a escolha do tema central da Festividade da Padroeira dos obidenses. O resultado da enquete foi divulgou nesta terça-feira, dia 11, e o tema vencedor foi: “Em Sant´Ana, a juventude reacende sua fé na vida e no amor”, com 47,8% dos votantes.

Os temas colocados para votação e o resultado foram os seguintes:

Coordenação da Festividade de Sant´Ana 2020

A Coordenação da Festividade de Sant´Ana 2020 contará com os seguintes membros: Aucimário Santos, Melinda Savino, Roberto Romero, Gercilene Amaral, Maranon Rocha, Lourdes Virgínia, Marcos Terlan e Hemin Amaral

www.obidos.net.br

